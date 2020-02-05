الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.

وأضافت يينغ: "حتى ظهر اليوم، قدمت حكومات 21 دولة، وهي مصر، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وباكستان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمجر، وبيلاروسيا، وتركيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وأستراليا، ونيوزيلندا، وترينيداد وتوباجو، بجانب