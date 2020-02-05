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الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
وأضافت يينغ: "حتى ظهر اليوم، قدمت حكومات 21 دولة، وهي مصر، وكوريا الجنوبية، واليابان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وباكستان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمجر، وبيلاروسيا، وتركيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وأستراليا، ونيوزيلندا، وترينيداد وتوباجو، بجانب
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طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (4)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

انفراد.. التعليم في ورطة مسابقة الـ120 ألف معلم

فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توفير موزانة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد وفقًا لمسابقة الـ20 ألف معلم جديد، التي أعلنت عنها أكتوبر الماضي، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتوظيف التابعة للوزارة، إذ كشفت مصادر مسؤلة داخل وزارة التربية والتعليم لـ«لتحرير»، أن الوزارة متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول ملف المسابقة وعدم توفير الموازنة المالية المطلوبة للتعاقد مع الـ120 ألف معلم جديد، وكأن الوزير يتبرأ بهذه المذكرة من الورطة التي ورطها نائب وزير التعليم لشؤن المعلمين السابق، للوزارة في عدم توفير ميزانية مالية لمسابقة التعاقد قبل مغادرته لمنصب نائب الوزير باعتباره المسؤل الأول حينها عن المسابقة وشروطها.
الرئيس-السيسى

السيسي: عودة الـ32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة، التي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، لافتًا إلى الجهود أسفرت الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية، في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج، متقدمًا بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يسمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل في التدريس تطوعًا

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة. ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
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كورونا 2

كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
طائرة- مصر -للطيران (2)

الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
كورونا 7

وصول 300 مواطن مصري من الصين.. ووزيرة الصحة تستقبلهم

وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 مواطن مصري العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل. وأقلعت الطائرة من مطار ووهان، مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا"، وقام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا" القاتل.
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
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