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بدأ عام 1952.. هل تلغي السعودية «نظام الكفيل»؟

صحيفة سعودية: مصادر مطلعة تؤكد إلغاء نظام الكفيل.. والمملكة: لن يحدث.. الكفالة: صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعيا وأمنيا ووظيفيا
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص
السعودية - صورة أرشيفية
السعودية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي. وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، بعدما نشرت صحيفة "مال" السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين. وقالت الوزارة في بيانها: "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميا".
وأضافت الوزارة: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك"، مؤكدة على أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويتم الإعلان عنها رسميا"، مطالبة الجميع بأخذ المعلومات
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