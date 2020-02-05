الزمالك يستضيف حرس الحدود في الدوري

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

الزمالك

يعود الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16، علمًا بأن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس بقيادة طارق العشري في المركز العاشر بـ18 نقطة من 15 لقاء، بعد فشله في الفوز بآخر ثلاث جولات.

ويسعى باتريس كارتيرون للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سقوطه في فخ التعادل مع وادي دجلة بنتيجة (1-1) خلال الجولة الماضية التي جاءت بعد تحقيق الأبيض لثلاثة انتصارات متتالية، ويستهدف الزمالك كسر سلسلة التعادلات التي لازمت الفريق في المباريات الأخيرة بجميع المسابقات.وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نتيجة

ويسعى باتريس كارتيرون للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سقوطه في فخ التعادل مع وادي دجلة بنتيجة (1-1) خلال الجولة الماضية التي جاءت بعد تحقيق الأبيض لثلاثة انتصارات متتالية، ويستهدف الزمالك كسر سلسلة التعادلات التي لازمت الفريق في المباريات الأخيرة بجميع المسابقات.



وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك وحرس الحدود، حيث تقدم الحدود بهدف من النيران الصديقة عن طريق بهاء مجدي، قبل أن يتعادل الأبيض بهدف المغربي خالد بوطيب.



ويأمل الزمالك في تحقيق فوز يسمح له باقتحام المربع الذهبي للمسابقة والارتقاء للمركز الثالث، مع العلم أنه لعب مباريات أقل من المقاولون العرب والاتحاد السكندري وبيراميدز المتواجدين خلف الأهلي المتصدر.

