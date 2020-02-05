كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الحدود

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

الزمالك

يعود الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، علمًا بأن لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا.

واستقر باتريس كارتيرون، على تشكيل فريقه في مواجهة حرس الحدود، حيث سيدفع بعمر السعيد لقيادة الخط الهجومي، في ظل غياب مصطفى محمد عن قائمة الفريق، وسيتواجد أحمد سيد "زيزو" بجانب طارق حامد في خط الوسط في ظل غياب فرجاني ساسي.وفيما يلي تشكيل الزمالك المتوقع:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل.- خط الدفاع: محمد عبد