برلماني: المطاعم العائمة خطر على البيئة

تحرير:أحمد جاد ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

نهر النيل - صورة أرشيفية

قال طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه نهر النيل، كون الفنادق تلقي الصرف الصحي في النيل، ما يسبب تلوثا بيئيا وأمراضا خطيرة للإنسان، موضحا أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، والتي لا يحيطها سوى المياه من كل جانب، تقوم بالتخلص من مخلفاتها داخل مياه النيل، وبالتالي تلويث مياه الشرب، موضحًا أن المياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، فستؤثر على صحة الإنسان، بل يؤدى الى نفوق الاحياء المائية واهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح.

وأشار متولي إلى أنه يتم تركيب محطات لصرف مخرجات المراكب السياحية النيلية بطريقة آمنة، وبعض المراكب تتخلص من بواقي الطعام بإعطائه للأسماك، وهناك مخرجات يتم التخلص منها بشكل آمن ولا يجوز مخالفتها، ويجب تركيب فلاتر لتنقية أي رواسب يتم تسريبها من المراكب، لأن مياه الصرف الصحى إذا لم تعالج جيدا تسبب أمراضا