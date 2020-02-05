طلب إحاطة في البرلمان بشأن التعدي على الممرضين

تحرير:أحمد جاد ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

ممرضة - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول معاناة قطاع التمريض من التعديات المختلفة عليهم من قبل المرضى وذويهم في غياب واضح لدور أمن المستشفيات، فرغم وجود أفراد للأمن في جميع المستشفيات لحماية العالمين فيها، إلا أن دورهم في الغالب لا يتعدى دور المتفرج خوفا من ذوي المريض، مؤكدا أن قطاع التمريض وضعه سيئ ويعاني بشكل عام في كل الجوانب.

وأوضح زين الدين أن الممرضات يتعرضن في أثناء عملهن داخل المستشفيات خاصة في الورديات المسائية لأشكال مختلفة من الانتهاكات، بداية من الضرب والاعتداء اللفظي وصولا إلى التحرش ومحاولات الاغتصاب، ويعد السبب الرئيسي في هذا ضعف الوجود الأمني داخل تلك المستشفيات بصورة تمنع حماية الممرضات، مؤكدا غياب رقابة وزارة