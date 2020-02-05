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طلب إحاطة في البرلمان بشأن التعدي على الممرضين

تحرير:أحمد جاد ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
ممرضة - صورة أرشيفية
ممرضة - صورة أرشيفية
تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول معاناة قطاع التمريض من التعديات المختلفة عليهم من قبل المرضى وذويهم في غياب واضح لدور أمن المستشفيات، فرغم وجود أفراد للأمن في جميع المستشفيات لحماية العالمين فيها، إلا أن دورهم في الغالب لا يتعدى دور المتفرج خوفا من ذوي المريض، مؤكدا أن قطاع التمريض وضعه سيئ ويعاني بشكل عام في كل الجوانب.
وأوضح زين الدين أن الممرضات يتعرضن في أثناء عملهن داخل المستشفيات خاصة في الورديات المسائية لأشكال مختلفة من الانتهاكات، بداية من الضرب والاعتداء اللفظي وصولا إلى التحرش ومحاولات الاغتصاب، ويعد السبب الرئيسي في هذا ضعف الوجود الأمني داخل تلك المستشفيات بصورة تمنع حماية الممرضات، مؤكدا غياب رقابة وزارة
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سامح-شكري (1)

شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي هذا التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
طقس-بارد (1)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: 156 سائقا وإداريا يتعاطون حشيش وترامادول

أعلن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم اكتشاف 156 حالة تعاطي ترامادول وحشيش بين سائقي حافلات المدارس الخاصة وإداريين، وذلك خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، الذي يجريه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم فحص 6 آلاف و543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الإدمان على سائقي المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019 في 121 مدرسة في 64 إدارة ومديرية.
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تلوث-النيل (6)

برلماني: المطاعم العائمة خطر على البيئة

قال طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه نهر النيل، كون الفنادق تلقي الصرف الصحي في النيل، ما يسبب تلوثا بيئيا وأمراضا خطيرة للإنسان، موضحا أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، والتي لا يحيطها سوى المياه من كل جانب، تقوم بالتخلص من مخلفاتها داخل مياه النيل، وبالتالي تلويث مياه الشرب، موضحًا أن المياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، فستؤثر على صحة الإنسان، بل يؤدى الى نفوق الاحياء المائية واهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح.
مجلس-النواب (1)

تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
مجلس-النواب (3)

صحة النواب تناقش أزمة المستلزمات الطبية المحجوزة بالجمارك

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة، بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، إذ قال مرشد، إن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها.
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