نائب: تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة يوفر مليارات

تحرير:أحمد جاد ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أشاد النائب خالد مشهور، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات فورية بإعادة بشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، فالأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، ما أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

وأشار مشهور، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الصناعة فإن 87% من مشكلات المصانع المتعثرة في مصر، ترجع إلى أسباب تتعلق بالمشاكل التمويلية وتدفقات السيولة النقدية، كما أشاروا إلى أن 90% من المصانع القائمة في مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.وأضاف أنه وصل عدد المصانع