نائب: التزوير يهدد مصداقية الشهادات المصرية بالخارج

تحرير:أحمد جاد ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٨ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن انتشار ظاهرة الشهادات المزورة من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية فى الخارج وعدم اعتمادها، نظرا لاحتمالية وجود شبهة تزوير فيها، مشيرا إلى أن لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية ضبطت أكثر من 77 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية تمنح شهادات علمية، وهي جهات غير مرخصة من الأصل، موضحا أن الظاهرة تزداد في الانتشار يوما بعد يوم مع تقدم الأساليب التكنولوجية والتي تستخدم من قبل البعض في التزوير.

وأضاف بركات، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تنتشر إعلانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "فيسبوك"، لتوفير شهادات مزورة لتحقيق انتشار أوسع، مشيرا إلى أنه أصبحت هناك شهادات بعلامات مائية يصعب ويستحيل تزويرها، وبالفعل بدأت جامعتا القاهرة وعين شمس بتطبيق تلك الشهادات.وأكد ضرورة الاعتماد في الجامعات