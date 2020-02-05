بلومبرج: تعويم الجنيه أدى إلى تدفق الأموال في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

وكالة بلومبرج الأمريكية

ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، مدعوما بالطفرة المحققة في أرباح البنوك، ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التي تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصري" الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط" وفقا أحدث بيانات الشبكة الأمريكية. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، الأربعاء، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه عام 2014 ، أسهمت في إعادة إحياء النمو الاقتصادي بالبلاد بعد حالة الركود التي أصابته منذ العام 2011.

وأشارت بلومبرج، إلى أن قرار تحرير سعر العملة الذي أقدمت عليه مصر في 2016 أسهم في تدفق الأموال إلى الأسواق أتبعه عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك في سندات الخزانة والسندات بشكل عام لترتفع ربحيتها إلى مستويات قياسية.وقال آلن سانديب، مدير رئيس قسم البحوث في شركة «نعيم» للسمسرة:" تتمتع البنوك المصرية حاليا