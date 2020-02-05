عمرو جمال: قرار شريف إكرامي لن يؤثر على الأهلي

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

عمرو جمال

يتطلع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي، المشاركة أمام ناديه الأصلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز. وقال جمال: "أنا معار من الصفاقسي والأهلي، هناك شروط جزائية ليست كبيرة، وأتطلع لإنجاز مع الطلائع للعودة مجددا للأهلي، وهناك بند يمنع مشاركتي، ولكن أتمنى مواجهة الأهلي، سأتحدث مع المسؤولين في الأمر، وأتطلع للوصول لحل ودي، لأنه بالتأكيد فريق طلائع الجيش يحتاجني، وأنا ابن للأهلي، ولكن هذا لا يمنع، مشاركتي أمام الأهلي سعيا للعودة إليه، ولمساعدة فريقي الحالي على تحسين مركزه بالدوري".

وواصل: "أحب شريف إكرامي على المستوى الشخصي، إنه لاعب كبير، وإعلان رحيله بنهاية الموسم قرار صعب جدا، فهو أحد قائدي الفريق، وله اسم وبصمة في بطولات النادي، ولكن أعتقد أن إكرامي رأى أن الفريق يمر بمرحلة استقرار، وقراره لن يؤثر على الفريق، مثلما فعل بركات وأبوتريكة ووائل جمعة".وأردف: "ربما وضع في الاعتبار