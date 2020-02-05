رياضة

عمرو جمال: قرار شريف إكرامي لن يؤثر على الأهلي

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
عمرو جمال
عمرو جمال
يتطلع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي، المشاركة أمام ناديه الأصلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز. وقال جمال: "أنا معار من الصفاقسي والأهلي، هناك شروط جزائية ليست كبيرة، وأتطلع لإنجاز مع الطلائع للعودة مجددا للأهلي، وهناك بند يمنع مشاركتي، ولكن أتمنى مواجهة الأهلي، سأتحدث مع المسؤولين في الأمر، وأتطلع للوصول لحل ودي، لأنه بالتأكيد فريق طلائع الجيش يحتاجني، وأنا ابن للأهلي، ولكن هذا لا يمنع، مشاركتي أمام الأهلي سعيا للعودة إليه، ولمساعدة فريقي الحالي على تحسين مركزه بالدوري".
وواصل: "أحب شريف إكرامي على المستوى الشخصي، إنه لاعب كبير، وإعلان رحيله بنهاية الموسم قرار صعب جدا، فهو أحد قائدي الفريق، وله اسم وبصمة في بطولات النادي، ولكن أعتقد أن إكرامي رأى أن الفريق يمر بمرحلة استقرار، وقراره لن يؤثر على الفريق، مثلما فعل بركات وأبوتريكة ووائل جمعة".وأردف: "ربما وضع في الاعتبار
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الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

اتحاد الكرة: تكلفة الـVAR تصل لـ5 ملايين يورو

أكد أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت. وأشار عضو لجنة اتحاد الكرة، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي، مضيفًا: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولين من إيفاب في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
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التابعي: الزمالك كعبه عالي على الترجي والنجم «غلس»

يتمنى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن يقع أصحاب الرداء الأبيض ضد الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين تجري القرعة اليوم الأربعاء في القاهرة، وذلك حسبما أفاد لقناة إم.بي.سي مصر. وقال التابعي: "أتمنى مواجهة الترجي، الزمالك كعبه أعلى عليه في المواجهات المباشرة، لقد لعبت ضده 4 مباريات ولم نخسر، أما النجم الساحلي فريق (غلس جدا)، وأتوقع أن يواجه الزمالك، وأعتقد أن الأهلي يتمنى مواجهة صن داونز، لكن أتوقع أن يلاقي مازيمبي، وبشكل عام أرشح الأهلي والزمالك والنجم الساحلي للفوز باللقب".
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طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
عبد-السعيد-بيراميدز (3)

بيراميدز يقرر عدم إذاعة لقاء الأهلي

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن قراره بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وبرر بيراميدز موقفه في بيان: "ويأتي قرار النادي بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائي مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة في وقت سابق لعرض مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق في البطولات المحلية".
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اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
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بيراميدز: السعيد لم يتعمد الغياب أمام الأهلي

أكد محمود فتح الله، المدرب العام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن غياب عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق أمام الأهلي سيكون مؤثرا للغاية، علمًا بأن بيراميدز سيواجه فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وتحدث محمود فتح الله لبرنامج "الماتش" على قناة صدي البلد قائلا: "الفترة القادمة هامة للغاية بالنسبة لنا، بداية من مباراة الأهلي المقبلة ثم مواجهة دور الـ8 بكأس الكونفدرالية".
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