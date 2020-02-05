رياضة

تريزيجيه: كدت أترك الأهلي مبكرا لولا علي ماهر

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
تريزيجيه
تريزيجيه
يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة النهار. ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.
وكشف تريزيجيه أنه لولا علي ماهر، لترك الفريق الأحمر مبكرا بالقول: "كدت أترك الأهلي بعد 4 سنوات تعرضت فيها للظلم، ولم أحصل على فرصة للمشاركة، إلا أن علي ماهر اختصر لي الطريق ووقع معي أول عقد احترافي مقابل 15 ألف جنيه، وأقنعني بالعدول عن فكرة السفر إلى الخارج".ويقدم تريزيجيه موسما طيبا مع فيلا خاصة بعد
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الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

اتحاد الكرة: تكلفة الـVAR تصل لـ5 ملايين يورو

أكد أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت. وأشار عضو لجنة اتحاد الكرة، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي، مضيفًا: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولين من إيفاب في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
الزمالك- وطنطا (4)

التابعي: الزمالك كعبه عالي على الترجي والنجم «غلس»

يتمنى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن يقع أصحاب الرداء الأبيض ضد الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين تجري القرعة اليوم الأربعاء في القاهرة، وذلك حسبما أفاد لقناة إم.بي.سي مصر. وقال التابعي: "أتمنى مواجهة الترجي، الزمالك كعبه أعلى عليه في المواجهات المباشرة، لقد لعبت ضده 4 مباريات ولم نخسر، أما النجم الساحلي فريق (غلس جدا)، وأتوقع أن يواجه الزمالك، وأعتقد أن الأهلي يتمنى مواجهة صن داونز، لكن أتوقع أن يلاقي مازيمبي، وبشكل عام أرشح الأهلي والزمالك والنجم الساحلي للفوز باللقب".
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محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
صلاح- والمحمدي

شوقي غريب: مشاركة صلاح في الأولمبياد بيده

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة أون سبورت. وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي، ولكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، تتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".
مروان-محسن

مروان محسن لمن يهاجموه: «استمروا»

يرى مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر، وذلك حسبما أفاد عبر قناة أون سبورت. وقال مروان: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن". وتابع مهاجم المنتخب الوطني والأهلي: "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي، وأقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".
تريزيجيه‎

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على واتفورد

نجح فريق أستون فيلا في قلب الطاولة على نظيره واتفورد وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). سجل هدف واتفورد تروي دينيي في الدقيقة الـ38 بينما سجل أهدف الفلاينز دوجلاس لويز في الدقيقة الـ68 و كونسا في الدقيقة الـخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وشهد اللقاء غياب المحمدي، ومشاركة تريزيجيه، حتى خرج الأخير في الدقيقة الـ77 بديلًا لـ فاسليفي .
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