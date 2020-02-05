تريزيجيه: كدت أترك الأهلي مبكرا لولا علي ماهر

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

تريزيجيه

يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة النهار. ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

وكشف تريزيجيه أنه لولا علي ماهر، لترك الفريق الأحمر مبكرا بالقول: "كدت أترك الأهلي بعد 4 سنوات تعرضت فيها للظلم، ولم أحصل على فرصة للمشاركة، إلا أن علي ماهر اختصر لي الطريق ووقع معي أول عقد احترافي مقابل 15 ألف جنيه، وأقنعني بالعدول عن فكرة السفر إلى الخارج".ويقدم تريزيجيه موسما طيبا مع فيلا خاصة بعد

وكشف تريزيجيه أنه لولا علي ماهر، لترك الفريق الأحمر مبكرا بالقول: "كدت أترك الأهلي بعد 4 سنوات تعرضت فيها للظلم، ولم أحصل على فرصة للمشاركة، إلا أن علي ماهر اختصر لي الطريق ووقع معي أول عقد احترافي مقابل 15 ألف جنيه، وأقنعني بالعدول عن فكرة السفر إلى الخارج".



ويقدم تريزيجيه موسما طيبا مع فيلا خاصة بعد تسجيله لهدف عبور الفريق إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي سيلعب فيه ضد مانشستر سيتي.



وأضاف تريزيجيه: "اللعب ضد سيتي صعب ومرهق جدا، تشعر أنهم 22 لاعبا في الملعب. الفوز بالبطولة مع أستون فيلا حلم كبير، لأنني قادم من ناد كبير، تربيت فيه على البطولات، حققت 9 ألقاب بقميص الأهلي، وسألوني بعد مباراة ليستر سيتي، هل إحرازي لهدف الفوز هو أفضل لحظة في تاريخي، قلت لا، هناك لحظات أخرى من بطولات مؤثرة مع الأهلي والتأهل لكأس العالم مع المنتخب".

