فيفي عبده وإلهام شاهين أبرز حضور جنازة نادية لطفي

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

نادية لطفي - صورة أرشيفية

حرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة نادية لطفي، على توديعها اليوم الأربعاء، وحضور جنازتها التي خرجت من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وكان من أبرز الحضور الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى الفنانين: فيفي عبده، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، ولبلبة، ومنير مكرم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وتوفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها.

وكانت الفنانة موجودة داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، ودخلت العناية المركزة في مستشفى المعادي.واحتفلت نادية لطفي بعيد ميلادها، يوم 3 يناير الماضي، والذى يصادف يوم ميلاد الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على زيارتها فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة.وفي