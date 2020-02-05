التابعي: الزمالك كعبه عالي على الترجي والنجم «غلس»

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

الزمالك

يتمنى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن يقع أصحاب الرداء الأبيض ضد الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين تجري القرعة اليوم الأربعاء في القاهرة، وذلك حسبما أفاد لقناة إم.بي.سي مصر. وقال التابعي: "أتمنى مواجهة الترجي، الزمالك كعبه أعلى عليه في المواجهات المباشرة، لقد لعبت ضده 4 مباريات ولم نخسر، أما النجم الساحلي فريق (غلس جدا)، وأتوقع أن يواجه الزمالك، وأعتقد أن الأهلي يتمنى مواجهة صن داونز، لكن أتوقع أن يلاقي مازيمبي، وبشكل عام أرشح الأهلي والزمالك والنجم الساحلي للفوز باللقب".

وبسؤال التابعي عن مباراة الأهلي وصن داونز الموسم الماضي التي فاز فيها الأخير بنتيجة 5-0 أوضح: "الأهلي لم يعودنا عندما لا يكون في يومه أو يلعب بالناشئين، أن يخسر بهذه النتيجة الثقيلة".وأردف: "الجمهور الواعي يحزن لهذه الخسارة، وكلاعبين لا نتمنى الإهانة أو المذلة لمنافس، من غير المقبول الخسارة بنتيجة كبيرة

وبسؤال التابعي عن مباراة الأهلي وصن داونز الموسم الماضي التي فاز فيها الأخير بنتيجة 5-0 أوضح: "الأهلي لم يعودنا عندما لا يكون في يومه أو يلعب بالناشئين، أن يخسر بهذه النتيجة الثقيلة".



وأردف: "الجمهور الواعي يحزن لهذه الخسارة، وكلاعبين لا نتمنى الإهانة أو المذلة لمنافس، من غير المقبول الخسارة بنتيجة كبيرة لفريق مصري أمام منافس أجنبي، ولا أتمنى أن يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال، لأن الاحتقان سيزيد وستعود المشاكل".



واسترجع التابعي مباراة من الأسوأ في مسيرته وفي تاريخ الزمالك، مشيرا إلى أنها كانت دافعا لانطلاق الفريق بعد ذلك وتتويجه بالعديد من البطولات، قائلآ: "أتمنى أن يخسر هذا الجيل أمام الأهلي بالستة والسبعة، ويحقق الانتفاضة بالحصول على الدوري 3 مواسم، ليكرر ما فعله جيلنا بعد الخسارة الثقيلة في 2002".

