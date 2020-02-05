إرهاب

مرصد الإفتاء: 23 عملية إرهابية في 12 دولة خلال أسبوع

مرصد الفتاوى التكفيرية: المدنيون هم الفئة الأكثر استهدافا بواقع 13 عملية إرهابية بما نسبته 56% من العمليات.. وتم استهداف منشئات اقتصادية ومدنيين بشكل عشوائي
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
جماعة إرهابية - صورة أرشيفية
جماعة إرهابية - صورة أرشيفية
أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب"، والذي أوضح خلاله أن 12 دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها 248 شخصا: 165 قتيل، و79 مصابا، و4 مُختطَفين، مضيفا أن البيانات المرصودة أشارت إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول: أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي.
وتابع مرصد الفتاوى: "جاءت أفغانستان على قائمة الدول الأكثر معاناة من تنامي النشاط الإرهابي خلال الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 56 شخصا ما بين قتيل ومصاب، فيما شهدت الصومال 3 عمليات إرهابية راح ضحيتها 7 أشخاص، بينما شهدت نيجيريا 3 عمليات إرهابية نتج عنها سقوط 23 قتيلا ومصابا".وذكر
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الحرب-في- سوريا (14)

الجماعات الإرهابية تستهدف منشآت نفطية بريف حمص

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص في سوريا، اليوم الثلاثاء لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية. وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إن الإرهابيين عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في جنوب لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن، أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي. وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم، قائلة إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب جرائم إرهابية. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان.
داعش

الإفتاء: داعش يستغل القضية الفلسطينية لتعويض خسائره

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، بيانا، يحلل كلمة المتحدث باسم تنظيم داعش أبي حمزة القرشي، التي نشرها التنظيم عبر منصاته على شبكات التواصل الاجتماعى بعنوان "دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها"، إن تنظيم داعش يسعى لاستغلال القضية الفلسطينية لتحقيق حاضنة اجتماعية وبشرية له تعوضه عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها التنظيم في السنوات الأخيرة، موضحا أن تنظيم "داعش" يسعى عبر هذه الكلمة إلى توظيف القضية الفلسطينية في خطابه على غرار ما يفعل تنظيم "القاعدة"، وهو تحول جديد ظهر في خطاب التنظيم.
مفتي- تنظيم- داعش -الإرهابي (2)

أمر بهدم مسجد النبي يونس.. القبض على مفتي داعش «البدين» في العراق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على شفاء نعمة المعروف بـ"أبو عبد الباري" مفتي تنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة بمدينة الموصل شمالي البلاد، بعد تلقي شرطة نينوي معلومات دقيقة عن مكان اختبائه، وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك"، أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ونشرت الصفحة صورة لمفتي التنظيم الإرهابي أخفت فيه ملامحة.
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الحرب-في- سوريا (14)

الجماعات الإرهابية تستهدف منشآت نفطية بريف حمص

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص في سوريا، اليوم الثلاثاء لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية. وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إن الإرهابيين عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في جنوب لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن، أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي. وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم، قائلة إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب جرائم إرهابية. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان.
داعش

الإفتاء: داعش يستغل القضية الفلسطينية لتعويض خسائره

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، بيانا، يحلل كلمة المتحدث باسم تنظيم داعش أبي حمزة القرشي، التي نشرها التنظيم عبر منصاته على شبكات التواصل الاجتماعى بعنوان "دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها"، إن تنظيم داعش يسعى لاستغلال القضية الفلسطينية لتحقيق حاضنة اجتماعية وبشرية له تعوضه عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها التنظيم في السنوات الأخيرة، موضحا أن تنظيم "داعش" يسعى عبر هذه الكلمة إلى توظيف القضية الفلسطينية في خطابه على غرار ما يفعل تنظيم "القاعدة"، وهو تحول جديد ظهر في خطاب التنظيم.
مفتي- تنظيم- داعش -الإرهابي (2)

أمر بهدم مسجد النبي يونس.. القبض على مفتي داعش «البدين» في العراق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على شفاء نعمة المعروف بـ"أبو عبد الباري" مفتي تنظيم داعش الإرهابي، في مداهمة بمدينة الموصل شمالي البلاد، بعد تلقي شرطة نينوي معلومات دقيقة عن مكان اختبائه، وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك"، أن عناصر الأمن العراقي اعتقلوا نعمة من منزل بحي المنصور في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، ونشرت الصفحة صورة لمفتي التنظيم الإرهابي أخفت فيه ملامحة.
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