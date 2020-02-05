«الصحافة» الخاسر الأكبر من الأزمة الاقتصادية بلبنان

يعيش لبنان انهيارًا اقتصاديًّا متصاعدًا وسط شح في السيولة، وأدى ذلك إلى تأثر وسائل الإعلام واحتجاب عدد منها عن الصدور وتعثر معظمها عن سداد رواتب موظفيها
يتفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان يوما تلو الآخر، فمنذ أكتوبر الماضي تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع انطلاق حراك شعبي احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات.
وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.
وبدأت تلك الأزمة تلقي بظلالها على وسائل الإعلام في لبنان سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
وتسبب ذلك في احتجاب عدد منها عن الصدور، وتعثر معظمها عن سداد رواتب موظفيها، في وقت يشهد قطاع الصحافة تدهورًا منذ سنوات، فأقامته مؤخرًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وكان قطاع الصحافة الخاسر الأكبر من الأزمة الاقتصادية، فقد أعلنت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية الصادرة باللغة الإنجليزية أمس الثلاثاء، التوقف
وتسبب ذلك في احتجاب عدد منها عن الصدور، وتعثر معظمها عن سداد رواتب موظفيها، في وقت يشهد قطاع الصحافة تدهورًا منذ سنوات، فأقامته مؤخرًا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وكان قطاع الصحافة الخاسر الأكبر من الأزمة الاقتصادية، فقد أعلنت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية الصادرة باللغة الإنجليزية أمس الثلاثاء، التوقف عن طباعة نسختها الورقية لأسباب مالية.
وأرجعت الصحيفة في بيان نشرته على موقعها الرسمي تعليق النسخة المطبوعة مؤقتًا بسبب التحديات المالية التي تواجه الصحافة اللبنانية، والتي تفاقمت مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، موضحة أن موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرة في أداء عملها.
جاء توقف الصحيفة بعد تراجع في عائدات الإعلانات إلى حد توقفها في الربع الأخير من عام 2019، كما في شهر يناير من العام الحالي.
وأفاد موظفون في الصحيفة خلال الأشهر الماضية عدم تلقيهم رواتبهم، وذكر صحفي أقيل من منصبه نهاية العام الماضي، أن الصحيفة تدين للبعض برواتب ستة أشهر.
وتأسست "ذا ديلي ستار" عام 1952 على يد الصحفي كامل مروة، مؤسس صحيفة "الحياة"، وكانت الصحيفة هي الوحيدة الناطقة بالإنجليزية في لبنان في ذلك الوقت.
وتوقفت الصحيفة عن الصدور إبان الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، قبل أن يعاد إطلاقها عام 1996.
وتم تعليق إصدارها في يناير عام 2009 لمدة أسبوعين، بأمر من المحكمة اللبنانية، بسبب صعوبات مالية، لكنها استأنفت النشر في الشهر التالي لذلك.
وفي عام 2010، اشتراها مجموعة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الحريري.
وفي التاسع من أغسطس الماضي، صدرت "ذا ديلي ستار" متشحة بالسواد احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
لم يقتصر الأمر على "ذا ديلي ستار"، فخلال الأسبوع الجاري أيضا أعلنت إذاعة "راديو وان"، الناطقة بالإنجليزية توقفها عن البث، وتأسست "راديو وان" خلال الحرب الأهلية عام 1983.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت إذاعة "جرس سكوب"، التوقف عن البث بعد عشر سنوات من إطلاقه، بحسب الـ"بي بي سي".
وبالعودة إلى الأزمة الاقتصادية، بدأت المصارف اللبنانية منذ الإثنين الماضي، إجراءات متشددة على العمليات النقدية، لاسيما السحوبات بالدولار، حيث خفضت سقف السحب نقدًا من الحساب الجاري بالدولار بنسبة 50%، ليصبح على دفعتين شهريًّا عوضًا عن دفعة أسبوعيًّا من دون أن يتجاوز الـ500 دولار، وذلك حسب الرصيد المتوفر، وضمن السقوف المحددة.
من جانبه، أكد مدير عام "فرنسبك" أحد أكبر المصارف في لبنان ونائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار، تعليقًا على هذا القرار، صحة هذه الإجراءات، لأن الدولار على حد قوله "تحول إلى سلعة غير متوفرة في السوق اللبناني بشكل سهل ومَرِن كما في السابق، ونحن كمصارف نعمل على تأمينها من الخارج عبر شحنها بطائرات خاصة إلى لبنان مقابل بدل مالي مرتفع".
ويعيش لبنان انهيارًا اقتصاديًّا متصاعدًا وسط شح في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريبا من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة بقطاعه المصرفي، الذي كان يعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي.
ومنذ ما يقرب من أسبوعين أعلن في لبنان تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب وسط أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.
وستواجه الحكومة الجديدة الكثير من الصعاب، على رأسها الوضع الاقتصادي المتفاقم وكيفية التعامل مع التظاهرات التي اندلعت منذ أشهر.
وبعد الإعلان عن الحكومة الجديدة تعهد دياب بتعامل سريع مع مطالب المحتجين، وانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية.