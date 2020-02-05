سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
ترفع 6 فرق لواء الكرة العربية في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وتستعد الفرق الـ6 لخوض منافسة شرسة من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م
دوري أبطال إفريقيا
يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
وسيتم خلال تلك القرعة أيضا تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي الذهاب ولقائي العودة، وستقام مباراتا الذهاب بالدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامتها بنظام مباراتي
وسيتم خلال تلك القرعة أيضا تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي الذهاب ولقائي العودة، وستقام مباراتا الذهاب بالدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامتها بنظام مباراتي الذهاب والعودة.
8 أبطال و6 عرب
وترفع 6 فرق لواء الكرة العربية في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء وهي الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي التونسيين، والوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيين، وتستعد الفرق الـ6 لخوض منافسة شرسة من جانب فريقي تي بي مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة التي توجت بها الكرة العربية في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة خلال الأدوار المقبلة للمسابقة، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، فيما توج منافسه التقليدي الزمالك باللقب 5 مرات، متساويا مع مازيمبي، وحصل الترجي على اللقب 4 مرات من بينها لقبي النسختين الماضيتين، في حين فاز الرجاء بالبطولة 3 مرات والوداد مرتين، وتوج النجم الساحلي وصن داونز باللقب مرة واحدة.
وخلال القرعة، سيتم وضع الفرق المتأهلة إلى مستويين، حيث سيتواجد في المستوى الأول الفرق التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات وهي مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، فيما يضم المستوى الثاني الفرق الحاصلة على الوصافة في مجموعاتها، وهي الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.
وسيتم اختيار ناد من المستوى الأول للعب مع آخر من المستوى الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان صعدا من نفس المجموعة للأدوار الإقصائية، وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية المستوى الثاني أحد يومي 28 أو 29 فبراير الحالي، فيما تجرى لقاءات العودة على ملاعب أندية المستوى الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس المقبل.
نهائيات مبكرة
وربما تسفر مواجهات دور الثمانية عن نهائيات مبكرة، حيث من المحتمل أن يلتقي الأهلي مع الترجي ليكررا المواجهة بينهما في نهائي نسخة المسابقة عامي 2012 و2018، ومن المحتمل أيضا أن يلتقي الترجي مع الوداد في إعادة لمباراتيهما بنهائي نسختي البطولة عامي 2011 و2019 اللتين حسمهما الفريق التونسي لصالحه، وكذلك ربما يلتقي الفريق التونسي مع الزمالك ليعيدا للأذهان أيضا لقائهما في نهائي البطولة عام 1994، الذي فاز به الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية).
الثأر
وحال وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز، فبخلاف إنها ستعيد للواجهة لقائهما في دور الثمانية بنسخة البطولة الماضية، الذي أطاح خلاله الفريق الجنوب أفريقي بنظيره المصري من البطولة بعدما حقق فوزا تاريخيا عليه 1 ـ 5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، إلا أنها ستكون أيضا بمثابة إعادة لمواجهتهما في نهائي المسابقة عام 2001، الذي توج به الفريق الأحمر العريق، عقب فوزه 4 ـ 1 في مجموع المباراتين.
وربما يشهد دور الثمانية مواجهة ثأرية للزمالك مع صن داونز، الذي حرم الفريق الأبيض من استعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ عام 2002، بعدما تغلب عليه 3 / 1 في نهائي نسخة المسابقة عام 2016.
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