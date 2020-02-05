سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترفع 6 فرق لواء الكرة العربية في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وتستعد الفرق الـ6 لخوض منافسة شرسة من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م

دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.

وسيتم خلال تلك القرعة أيضا تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي الذهاب ولقائي العودة، وستقام مباراتا الذهاب بالدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامتها بنظام مباراتي