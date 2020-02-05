رياضة

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترفع 6 فرق لواء الكرة العربية في دور الثمانية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وتستعد الفرق الـ6 لخوض منافسة شرسة من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
وسيتم خلال تلك القرعة أيضا تحديد الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي الذهاب ولقائي العودة، وستقام مباراتا الذهاب بالدور قبل النهائي أحد يومي الأول أو الثاني من مايو القادم، والإياب بعدها بأسبوع، على أن يلعب النهائي يوم 29 من نفس الشهر، حيث سيقام للمرة الأولى من مباراة واحدة بدلا من إقامتها بنظام مباراتي
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الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

اتحاد الكرة: تكلفة الـVAR تصل لـ5 ملايين يورو

أكد أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت. وأشار عضو لجنة اتحاد الكرة، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي، مضيفًا: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولين من إيفاب في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".
الزمالك- وطنطا (4)

التابعي: الزمالك كعبه عالي على الترجي والنجم «غلس»

يتمنى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن يقع أصحاب الرداء الأبيض ضد الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين تجري القرعة اليوم الأربعاء في القاهرة، وذلك حسبما أفاد لقناة إم.بي.سي مصر. وقال التابعي: "أتمنى مواجهة الترجي، الزمالك كعبه أعلى عليه في المواجهات المباشرة، لقد لعبت ضده 4 مباريات ولم نخسر، أما النجم الساحلي فريق (غلس جدا)، وأتوقع أن يواجه الزمالك، وأعتقد أن الأهلي يتمنى مواجهة صن داونز، لكن أتوقع أن يلاقي مازيمبي، وبشكل عام أرشح الأهلي والزمالك والنجم الساحلي للفوز باللقب".
تريزيجيه‎

تريزيجيه: كدت أترك الأهلي مبكرا لولا علي ماهر

يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة النهار. ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.
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اقتحام - مبارة - الاهلى-الهلال (1)

الهلال السوداني عن عقوبات الـ«كاف»: غير مبررة

وصف خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أحداث مباراته أمام الأهلي، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، بغير المبررة. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إلى إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
حمد -حسام- ميدو

ميدو: لا توجد مباراة سبقها بلبلة فاز بها الزمالك

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فوز فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازًا كبيرًا. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوءًا من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدًّا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافية لعودة الفريق لتركيزه، إن شاء الله الزمالك يكسب".
جاريدو (2)

جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي. وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي. وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.
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