اتحاد الكرة: تكلفة الـVAR تصل لـ5 ملايين يورو

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

أحمد عبد الله

أكد أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت. وأشار عضو لجنة اتحاد الكرة، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي، مضيفًا: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولين من إيفاب في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".

وأكمل أحمد عبد الله: "نسير وفقًا للخطة التي تم الموافقة عليها بالفعل، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة وفقًا لجدولنا فإن التقنية ستظهر خلال مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم، وتمويل تقنية الفيديو سيكون عن طريق اتحاد الكرة، وسيكلفنا 4 ملايين و250 ألف يورو لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر، مع أحقية الشراء".وأتم:

وأكمل أحمد عبد الله: "نسير وفقًا للخطة التي تم الموافقة عليها بالفعل، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة وفقًا لجدولنا فإن التقنية ستظهر خلال مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم، وتمويل تقنية الفيديو سيكون عن طريق اتحاد الكرة، وسيكلفنا 4 ملايين و250 ألف يورو لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر، مع أحقية الشراء".



وأتم: "سنقوم في كل عام بدفع المبلغ المطلوب خلاله، وبعد نهاية هذه المدة سنحصل على أحدث معدات موجودة وقتها مع دفع مبلغ 600 ألف أو 700 ألف يورو تقريبًا، وحصلنا على موافقة فنية لتطبيق تقنية الفيديو في استاد القاهرة والسلام، ونعمل حاليًا للحصول على موافقات في كل ملاعب الدوري، ولدينا أربعة سيارات لتطبيق التقنية، ومعدلنا في مباريات الدوري هو ثلاث مباريات في اليوم، وبالتالي فإن كل سيارة سيكون لها خط سير تتحرك وفقًا له".