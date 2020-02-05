رياضة

اتحاد الكرة: تكلفة الـVAR تصل لـ5 ملايين يورو

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
أحمد عبد الله
أحمد عبد الله
أكد أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت. وأشار عضو لجنة اتحاد الكرة، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي، مضيفًا: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولين من إيفاب في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".
وأكمل أحمد عبد الله: "نسير وفقًا للخطة التي تم الموافقة عليها بالفعل، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة وفقًا لجدولنا فإن التقنية ستظهر خلال مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم، وتمويل تقنية الفيديو سيكون عن طريق اتحاد الكرة، وسيكلفنا 4 ملايين و250 ألف يورو لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر، مع أحقية الشراء".وأتم:
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قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
الزمالك- وطنطا (4)

التابعي: الزمالك كعبه عالي على الترجي والنجم «غلس»

يتمنى بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن يقع أصحاب الرداء الأبيض ضد الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين تجري القرعة اليوم الأربعاء في القاهرة، وذلك حسبما أفاد لقناة إم.بي.سي مصر. وقال التابعي: "أتمنى مواجهة الترجي، الزمالك كعبه أعلى عليه في المواجهات المباشرة، لقد لعبت ضده 4 مباريات ولم نخسر، أما النجم الساحلي فريق (غلس جدا)، وأتوقع أن يواجه الزمالك، وأعتقد أن الأهلي يتمنى مواجهة صن داونز، لكن أتوقع أن يلاقي مازيمبي، وبشكل عام أرشح الأهلي والزمالك والنجم الساحلي للفوز باللقب".
تريزيجيه‎

تريزيجيه: كدت أترك الأهلي مبكرا لولا علي ماهر

يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة النهار. ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.
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هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط بسبب إيقاف مرتضى

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة، كما كشف شوبير بأن اتحاد الكرة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس الزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (الماتش) عبر قناة صدى البلد. وقال حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "نعم أنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إذا سارت ظروفي المهنية بشكل طبيعي كما هي الآن، وبالطبع سأترشح على مقعد الرئيس. لن أدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة مجددا إلا رئيسا، وإلا فلن أترشح".
اتحاد-الكرة (2)

اتحاد الكرة يعلن عن تعديلات جديدة في جدول الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد عدد من مباريات الدوري لبعض الفرق منها مباراة الأهلي وإنبي، التي قدم الاتحاد موعدها. وجاء ذلك بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد العربي على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية . حيث قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.
تقنية-الفيديو‎

تكثيف برنامج تدريب الحكام على الـ«VAR»

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى، اتفقت مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والجهة التابعة له المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" والمعرفة بـ"IFAP"، على تكثيف وضغط البرنامج التدريبى للحكام المصريين على أجهزة الـ"VAR"، بحيث ينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل بدلا من 8 أشهر، مضيفًا أن كل يوم يمر من عمر البرنامج التدريبى يحصل الحكام على "تأكيد" بتخطى عدد الساعات الخاصة بهذا اليوم، حتى يكمل جميع الحكام المشاركين على عدد الساعات المطلوبة للحصول على الرخصة الدولية.
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