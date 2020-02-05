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التعليم: 156 سائقا وإداريا يتعاطون حشيش وترامادول

تحرير:أمينة محمود ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
أعلن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم اكتشاف 156 حالة تعاطي ترامادول وحشيش بين سائقي حافلات المدارس الخاصة وإداريين، وذلك خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، الذي يجريه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم فحص 6 آلاف و543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الإدمان على سائقي المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019 في 121 مدرسة في 64 إدارة ومديرية.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هناك 51 حالة هروب من التحليل و7حالات امتناع، مؤكدا أن توقيع الكشف مستمر خلال الفترة المقبلة ويشارك في حملات الكشف عدة جهات ووزارات.من ناحية أخرى، فشلت الوزارة، في توفير موزانة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد وفقا لمسابقة الـ20 ألف معلم جديد، التي
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سامح-شكري (1)

شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي هذا التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
طقس-بارد (1)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
جامعة-القاهرة

نائب: التزوير يهدد مصداقية الشهادات المصرية بالخارج

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن انتشار ظاهرة الشهادات المزورة من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية فى الخارج وعدم اعتمادها، نظرا لاحتمالية وجود شبهة تزوير فيها، مشيرا إلى أن لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية ضبطت أكثر من 77 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية تمنح شهادات علمية، وهي جهات غير مرخصة من الأصل، موضحا أن الظاهرة تزداد في الانتشار يوما بعد يوم مع تقدم الأساليب التكنولوجية والتي تستخدم من قبل البعض في التزوير.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

انفراد.. التعليم في ورطة مسابقة الـ120 ألف معلم

فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توفير موزانة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد وفقًا لمسابقة الـ20 ألف معلم جديد، التي أعلنت عنها أكتوبر الماضي، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتوظيف التابعة للوزارة، إذ كشفت مصادر مسؤلة داخل وزارة التربية والتعليم لـ«لتحرير»، أن الوزارة متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول ملف المسابقة وعدم توفير الموازنة المالية المطلوبة للتعاقد مع الـ120 ألف معلم جديد، وكأن الوزير يتبرأ بهذه المذكرة من الورطة التي ورطها نائب وزير التعليم لشؤن المعلمين السابق، للوزارة في عدم توفير ميزانية مالية لمسابقة التعاقد قبل مغادرته لمنصب نائب الوزير باعتباره المسؤل الأول حينها عن المسابقة وشروطها.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يسمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل في التدريس تطوعًا

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة. ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
مجلس-النواب (2)

نائبة: ما خطة «التعليم» لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية؟

توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، اليوم الإثنين، بسؤال برلماني إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني. وقالت النائبة، في سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.
طارق- شوقي

وزارة التعليم: لا صحة لتأجيل الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 - 2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 يوم السبت المقبل، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. وتهيب الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات.
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