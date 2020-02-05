التعليم: 156 سائقا وإداريا يتعاطون حشيش وترامادول

تحرير:أمينة محمود ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أعلن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم اكتشاف 156 حالة تعاطي ترامادول وحشيش بين سائقي حافلات المدارس الخاصة وإداريين، وذلك خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، الذي يجريه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم فحص 6 آلاف و543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الإدمان على سائقي المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019 في 121 مدرسة في 64 إدارة ومديرية.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن هناك 51 حالة هروب من التحليل و7حالات امتناع، مؤكدا أن توقيع الكشف مستمر خلال الفترة المقبلة ويشارك في حملات الكشف عدة جهات ووزارات.من ناحية أخرى، فشلت الوزارة، في توفير موزانة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد وفقا لمسابقة الـ20 ألف معلم جديد، التي