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شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
وأضاف حافظ: "عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، فضلا عن التعاون مع الشركاء
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي هذا التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
طقس-بارد (1)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: 156 سائقا وإداريا يتعاطون حشيش وترامادول

أعلن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم اكتشاف 156 حالة تعاطي ترامادول وحشيش بين سائقي حافلات المدارس الخاصة وإداريين، وذلك خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، الذي يجريه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم فحص 6 آلاف و543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الإدمان على سائقي المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019 في 121 مدرسة في 64 إدارة ومديرية.
جامعة-القاهرة

نائب: التزوير يهدد مصداقية الشهادات المصرية بالخارج

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن انتشار ظاهرة الشهادات المزورة من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية فى الخارج وعدم اعتمادها، نظرا لاحتمالية وجود شبهة تزوير فيها، مشيرا إلى أن لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية ضبطت أكثر من 77 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية تمنح شهادات علمية، وهي جهات غير مرخصة من الأصل، موضحا أن الظاهرة تزداد في الانتشار يوما بعد يوم مع تقدم الأساليب التكنولوجية والتي تستخدم من قبل البعض في التزوير.
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سامح-شكري (2)

سامح شكري: حل قضية فلسطين في دولة عاصمتها القدس

صرح وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا: "إن تحقيق هذا الهدف هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وإن التوصل للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن الضروري وجود موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية من أجل تحقيق التسوية العادلة للقضية باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام".
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: إنشاء أول ميناء جاف في مصر بتحالف شركات محلية

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأول مرة في تاريخها تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور كامل الوزير وزير النقل.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن استكمالا لمفاوضات «سد النهضة»

توجَّه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة. يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 28 و29 يناير 2020، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
سد-النهضة (2)

غدا.. انطلاق اجتماعات سد النهضة فى إثيوبيا

يُعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وعلى مدار يومين الاجتماع الرابع لسد النهضة بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.، ويأتى هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانه الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي بعقد 4 اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
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