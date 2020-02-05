شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف حافظ: "عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، فضلا عن التعاون مع الشركاء