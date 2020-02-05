البورصة تربح 5.6 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

تحرير:أمل نبيل ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م

أرشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.16نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 1267.94نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390.9 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 5.100مليار جنيه بعد التداول على 146.86ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي55.01مليون جنيه و 170.38مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 225.39مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 5.100مليار جنيه بعد التداول على 146.86ألف سهم.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي55.01مليون جنيه و 170.38مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 225.39مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو - 1 قائمة الأسهم المرتفعة، تلاه سهمالغربية الاسلامية للتنمية العمرانية،ثم سهم الاسماعيلية مصر للدواجن..

الأسهم الأكثر تراجعًا

جاء سهم جلاكسو سميثكلاين على قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهمبنك الكويت الوطنى - مصر، ثم سهم مصر للفنادق.



