وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

تحرير:أمينة محمود ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.

وأوضح شوقي، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الثانى الثانوى التي تم إعلانها هي متوسط مستوى الطلاب، وهو مرتفع جدا ويدعو للفخر، فمثلا متوسط النجاح في اللغة الإنجليزية للطالب المتوسط 88%، مشددا على أن الطلاب حققوا تقدما كبيرا رغم أن الأسئلة تقيس الفهم.وذكر