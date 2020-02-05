وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

تحرير:أمينة محمود ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.

وأشار شوقي إلى أنه "يتم منح الشهادة الأكثر دقة ومن ثم يتم فرش النمر والدرجات على مساحة أكبر وهى أرقام تقريبية، ولا توجد لغة سقوط ونجاح في النتيجة، لكن لكل طالب مستوى حققه في نتائج التعلم ظهر في قراءة الألوان والأرقام في النتيجة التي تم إعلانها"، مضيفا أن "التنافس على دخول الجامعة يكون بين الطلاب، وبالتالي