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تفاصيل تعاون «جانسن» والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

استهدف التدريب تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في 27 محافظة بالمعرفة عن كيفية التعامل مع الوصم والتمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز
البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز
حرصاً منها على دعم الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، جانسن –التابعة لجونسون آند جونسون العالمية والمتخصصة في صناعة الأدوية- تتعاون مع البرنامج الوطني للإيدز وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تدريب يهدف إلى القضاء على التمييز ووصم المرضى الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واستمر التدريب لمدة يومي الأحد 2 فبراير والإثنين 3 فبراير في دار المركبات تحت رعاية البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
واستهدف التدريب تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في 27 مُحافظة بالمعرفة عن كيفية التعامل مع الوصم والتمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتعامل مع طرق انتقال العدوى، وتحديثات حول البروتوكولات السريرية.وقد صرح الدكتور رامز محسن فوزي، المدير التنفيذي لشركة جانسن بشمال
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طارق- شوقي

وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
سامح-شكري (1)

شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي هذا التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
النائب-رضا -البلتاجى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع «البوس»

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن الإسلام لم يوصي بالمصافحة بين المسلمين من خلال التقبيل، قائلًا: «مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه، معرفش مين اللي بدأ العادة دي». وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمنع تبادل القُبلات، قائلًا: «كنت أرغب في تقديم هذا الطلب قبل انتشار فيروس كورونا، عادة التقبيل بين المصريين سو قبيحة ولا تعجبني»
الطيران -المغربي (1)

«بسبب كورونا».. المغرب تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الملكية المغربية علقت مؤقتا رحلاتها المباشرة إلى الصين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الصين في وقت سابق، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
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