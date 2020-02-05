الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٩ م

الزمالك

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.

وأوضح الاتحاد القطري أنه يسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الإفريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل، مؤكدًا التزامه الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية، كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء. وأضاف: "نتطلع إلى لقائكم جميعًا

وأوضح الاتحاد القطري أنه يسعى لاستكمال الاستضافة الناجحة لكأس السوبر الإفريقي، والتي بدأت مع نسخة 2019، بالإضافة إلى نسخة العام المقبل، مؤكدًا التزامه الكامل عند استضافة هذا الحدث، والتقيد بأعلى المعايير الدولية، كل ذلك لضمان تمتع وأمن وسلامة جميع المشاركين باللقاء.



وأضاف: "نتطلع إلى لقائكم جميعًا في الدوحة في 14 فبراير 2020، للاستمتاع بمباراة كرة قدم عالية المستوى، بالإضافة إلى تدفق كبير من المتفرجين لهذا الحدث المهم".



وكان مرتضى منصور قد عقد مؤتمرًا صحفيا أمس الثلاثاء، بمقر نادي الزمالك طالب فيه بضرورة وجود تعهد قطري لتأمين بعثة الفريق قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.