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الإياتا: 2019 أسوأ عام على الشحن الجوي

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م
الإياتا_ أرشيفية
الإياتا_ أرشيفية
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» بيانات عام 2019 كاملة عن أسواق الشحن الجوي العالمية، التي أظهرت انخفاض الطلب، بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2018، بينما ارتفعت السعة «AFTK» بنسبة 2.1% ، وتعد هذه هي السنة الأولى من انخفاض أحجام الشحن منذ عام 2012، كما تمثل أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 عندما تقلصت أسواق الشحن الجوي بنسبة 9.7 %. ووفقا لأرقام الإياتا، ففي شهر ديسمبر، تقلصت أحجام الشحن بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في حين ارتفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 2.8 %.
ويعزى تراجع أداء الشحن الجوي في عام 2019 إلى النمو الضعيف في التجارة العالمية بنسبة 0.9% فقط، ويعزى ضعف أداء القطاع أيضًا بشكل خاص إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات كثيفة التصنيع، كما ساهم ثقل الأعمال وثقة المستهلك، إلى جانب انخفاض طلبات التصدير، في صراعات الشحن الجوي. ومع ذلك، فهناك
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الملصق-الإلكترونى-للسيارة

«الداخلية» تطالب المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المطلب جاء "استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق".
المؤتمر -الصحفي- لوزير-التعليم (1)

وزير التعليم عن نتيجة الثاني الثانوي: «مفيش حد ساقط»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحًا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، موضحًا أن دفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدًّا؛ لأنهم بدؤوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفًا -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة- أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب؛ لأنهم مروا به العام الماضي في امتحانات مايو بالصف الأول الثانوي.
طارق- شوقي

وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
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السيسى-وميركل

سلام شامل وعادل.. السيسي وميركل يناقشان هاتفيا خطة ترامب

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، إذ تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.
ترامب

ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
السلطان هيثم بن طارق - سلطنة عمان

سلطنة عمان تؤيد إرسال قوات يابانية للشرق الأوسط

أعلن الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق، اليوم الثلاثاء، عن تأييد سلطنة عمان لخطة طوكيو المتعلقة بإرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في تأمين الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط التي تتزايد فيها الاضطرابات بشكل مستمر. وأعرب أسعد بن طارق خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة العمانية مسقط- عن تقديره للجهود اليابانية في المنطقة، واتفق الجانبان على العمل المشترك لتأمين الملاحة البحرية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
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