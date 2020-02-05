الإياتا: 2019 أسوأ عام على الشحن الجوي

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م

الإياتا_ أرشيفية

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» بيانات عام 2019 كاملة عن أسواق الشحن الجوي العالمية، التي أظهرت انخفاض الطلب، بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2018، بينما ارتفعت السعة «AFTK» بنسبة 2.1% ، وتعد هذه هي السنة الأولى من انخفاض أحجام الشحن منذ عام 2012، كما تمثل أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 عندما تقلصت أسواق الشحن الجوي بنسبة 9.7 %. ووفقا لأرقام الإياتا، ففي شهر ديسمبر، تقلصت أحجام الشحن بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في حين ارتفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 2.8 %.

ويعزى تراجع أداء الشحن الجوي في عام 2019 إلى النمو الضعيف في التجارة العالمية بنسبة 0.9% فقط، ويعزى ضعف أداء القطاع أيضًا بشكل خاص إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات كثيفة التصنيع، كما ساهم ثقل الأعمال وثقة المستهلك، إلى جانب انخفاض طلبات التصدير، في صراعات الشحن الجوي. ومع ذلك، فهناك