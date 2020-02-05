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وزير التعليم عن نتيجة الثاني الثانوي: «مفيش حد ساقط»

شوقي: النتيجة أفرزت المواهب، وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.. لا توجد لغة رسوب ونجاح في نتيجة الثاني الثانوي و60 ألف حاولوا الغش.. لدينا 600 ألف بطل تعلموا المهارة
تحرير:أمينة محمود ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٦ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحًا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، موضحًا أن دفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدًّا؛ لأنهم بدؤوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفًا -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة- أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب؛ لأنهم مروا به العام الماضي في امتحانات مايو بالصف الأول الثانوي.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب تغيير ثقافة ناجح وراسب والدرجات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد راسب في النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، مضيفا أن الطلاب جاؤوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه. وأضاف شوقي أن نتيجة الصف الثاني الثانوي التي تم
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الملصق-الإلكترونى-للسيارة

«الداخلية» تطالب المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المطلب جاء "استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق".
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

الإياتا: 2019 أسوأ عام على الشحن الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» بيانات عام 2019 كاملة عن أسواق الشحن الجوي العالمية، التي أظهرت انخفاض الطلب، بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2018، بينما ارتفعت السعة «AFTK» بنسبة 2.1% ، وتعد هذه هي السنة الأولى من انخفاض أحجام الشحن منذ عام 2012، كما تمثل أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 عندما تقلصت أسواق الشحن الجوي بنسبة 9.7 %. ووفقا لأرقام الإياتا، ففي شهر ديسمبر، تقلصت أحجام الشحن بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في حين ارتفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 2.8 %.
طارق- شوقي

وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

انفراد.. التعليم في ورطة مسابقة الـ120 ألف معلم

فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توفير موازنة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد، وفقا لمسابقة الـ20 ألف معلم جديد التي أعلنت عنها أكتوبر الماضي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتوظيف التابعة للوزارة، إذ كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم لـ«لتحرير» أن الوزارة -متمثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم- رفعت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ملف المسابقة وعدم توفير الموازنة المالية المطلوبة للتعاقد مع الـ120 ألف معلم جديد، وكأن الوزير يتبرأ بهذه المذكرة من الورطة التي ورطها نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين السابق للوزارة في عدم توفير ميزانية مالية لمسابقة التعاقد قبل مغادرته لمنصب نائب الوزير باعتباره المسؤول الأول حينها عن المسابقة وشروطها.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يسمح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل في التدريس تطوعًا

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة. ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.
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