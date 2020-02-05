وزير التعليم عن نتيجة الثاني الثانوي: «مفيش حد ساقط»

شوقي: النتيجة أفرزت المواهب، وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.. لا توجد لغة رسوب ونجاح في نتيجة الثاني الثانوي و60 ألف حاولوا الغش.. لدينا 600 ألف بطل تعلموا المهارة

تحرير:أمينة محمود ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٦ م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحًا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، موضحًا أن دفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدًّا؛ لأنهم بدؤوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفًا -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة- أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب؛ لأنهم مروا به العام الماضي في امتحانات مايو بالصف الأول الثانوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب تغيير ثقافة ناجح وراسب والدرجات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد راسب في النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، مضيفا أن الطلاب جاؤوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه. وأضاف شوقي أن نتيجة الصف الثاني الثانوي التي تم

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب تغيير ثقافة ناجح وراسب والدرجات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد راسب في النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، مضيفا أن الطلاب جاؤوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب توقعه.

وأضاف شوقي أن نتيجة الصف الثاني الثانوي التي تم إعلانها هي متوسط مستوى الطلاب وهو مرتفع جدا يدعو للفخر، فمثلا متوسط النجاح في اللغة الإنجليزية للطالب المتوسط 88%، مشددا على أن الطلاب حققوا تقدما كبيرا رغم أن الأسئلة تقيس الفهم، لافتًا إلى أن الكارت هو بمثابة الروشتة يستطيع الطالب معرفة مستواه دون الإشارة إلى أنه راسب أو ناجح، مؤكدا أن نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي أفرزت مواهب، وهناك طلاب حصلوا على درجات نهائية، مشددًا على أن الصفين الأول والثاني الثانوي لا علاقة لهم بدخول الجامعة ومفيش حد سقط في النتيجة، ولكن قد يحتاج الطالب أن يشتغل على نفسه في مادة مستواه ضعيف فيها.

وأضاف الوزير أنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وناجح وراسب في نظام التقييم الجديد الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقى لدى الطلاب، مؤكدا أن الامتحان قياس لمستوى الطالب ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، قائلا: إن توضيح الأرقام فى نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات، مشيرا إلى أنه يمنح الشهادة أكثر دقة، ومن ثم يتم فرش النمر والدرجات على مساحة أكبر، وهي أرقام تقريبية، مشيرا إلى أنه لا توجد لغة سقوط ونجاح في النتيجة ولكن لكل طالب مستوى حققه في نتائج التعلم ظهر فى قراءة الألوان والأرقام في النتيجة التي تم إعلانها.

وأوضح شوقي أن التنافس على دخول الجامعة يكون بين الطلاب، وبالتالي لو أول الدفعة 70% هيدخل كلية الطب، والشهادة التي تم تصميمها للطلاب مهمة جدًّا للطالب لأنها تمنحه القدرة على معرفة مستواه الحقيقي، مؤكدًا أن 60 ألفا بما يعادل 10% حاولوا يغشوا الامتحان عن طريق الدخول بكود امتحان زميل له، حيث كانوا يحاولون الغش عن طريق الواتس أب، مما أثر على سيتم الامتحان ولدينا قائمة بأسمهائهم وممكن نبعت لبابا وماما هؤلاء الطلاب نقولهم إنتم بتغشوا.

وأشار إلى أنه تم تنقية النتيجة من الطلاب الذين حاولوا الغش في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وتم تصحيح ملايين الامتحانات الإلكترونية بشكل إلكتروني في 5 أيام، موجهًا نصيحة للطلاب قائلا: «إن سنوات النقل فى الـ50 عامًا الماضية كانت على مستوى الإدارات ومحدش كان بيتكلم عن تكافؤ الفرص»، مشيرا إلى أنه حاليا يوجد 600 ألف بطل تعلموا من خلال المهارة ولو دخلوا امتحان أجنبي هيتفوقوا فيه.

وشدد على أن هناك عدالة مطلقة فى الامتحانات والتصحيح ووصف مهارة الطلاب ونحاول نمنح الطلاب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس بزملائه فى الفصل، قائلا مش عايزين أب وأم يقول لابنه إنت سقطت؛ لأنه محدش سقط، بل مستوى أقل، ويحب على الطلاب أن ينسوا الثانوية العامة حاليًّا.

وتابع الوزير: «الدرس بيضيع وقتك وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك»، قائلا: «الطلبة عرفوا و70% من دفعة الصف الثاني الثانوي مبسوطين جدًّا و10% فقط عاملين دوشة، لأنه ضعيف في المادة، ويجب ألا يلقي باللوم على الوزارة ويدعي إنها بتعمل فنكوش»، لافتا إلى أن الوزارة ألقت 580 ألف كارت علشان تطلع النتيجة بشكل دقيق.

وأشار إلى أنه تم إتاحة التظلم على النتيجة إلكترونيًّا من خلال زرار موجود في النتيحة، موضحًا أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة جدًّا وفوق توقع الأهالي كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن 42 مليون مرة من الطلاب دخلوا على بنك المعرفة للمذاكرة والاطلاع وهناك طلبة شاطرين جدا ولا يوجد قلق من التصحيح.

وأعلن وزير التعليم أن الطلاب فهموا التقييم الجديد، وسوف يتم توفير دروس إلكترونية للطلاب من خلال الوزارة والتدريس سيكون من خلال الوزارة، خلال الفصل الدراسي الثاني ونحن نثق في الطلاب ونقول للأهالي اطمنوا أولادكم شاطرين جدا، مضيفًا أن الوزارة مدركة أن يكون مستوى التدريس جيدًا ومتوازنًا، وسوف يتم توفير نماذج كبيرة على بنك المعرفة والتطور في 8 شهور كان مرضيا جدا للوزارة والطلاب ومحتاجين حد يفرح الطلاب فى الثانوية المعدلة لطلاب الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، قائلا: «بنتعلم من الأخطاء وولادنا يستحقوا وبلدنا»، مشيرا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا حدث منذ العام الماضي في مايو وفي امتحان يناير الماضي، والوزارة اتخذت خطوة كبيرة في التقييم والتغيير، موضحًا أن الطلاب حققوا تقدم مهارى كويس جدا.