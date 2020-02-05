جريمة

«الداخلية» تطالب المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المطلب جاء "استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق".
وأضاف البيان: "تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص". وتابع: "وتهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى السيارات، التى تحمل لوحات معدنية قديمة
اقرأ المزيد
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ4 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع قها للأغذية المحفوظة، إذ دفعت الحماية بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. الأجهزة الـمنية تلقت إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ. فيما كشفت المعاينة، أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه أثناء أعمال الصيانة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
اسعاف (1)

العثور على 5 جثث من أسرة واحدة في البحيرة

حالة من الرعب سيطرت على أهالي عزبة «علي خضر»، عقب العثور على 5 جثث لـ«عامل محارة، وزوجته، وأبنائه الثلاثة، وزوجته»، جميعهم مشنوقين في ظروف غامضة. اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد باكتشاف أهالي عزبة علي خضر بالرحمانية، على 5 جثث من أسرة واحدة. على الفور انتقل ضباط المباحث فريق للبحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير مباحث البحيرة لمكان البلاغ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا.
قوات-الشرطة (3)

مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، قاموا بتصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو». تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
حبس-كلابشات

حبس 3 أشخاص متهمين بقتل «شهيد الشهامة» بالمحلة

قرر عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس الثلاثة المتهمين بقتل الشاب "عبده الشوحة" 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول بلاغ نقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بوفاة الشاب "عبد الشوحة" مصاب بطعنات بالأسلحة البيضاء والسكاكين فى مشاجرة مع الجيران دفاعا عن شقيقة خطيبته.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد بشارة (1)

الداخلية تحسم الجدل في وفاة رئيس شركة أوراسكوم

روايات عدة تداولها البعض لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" حول ملابسات وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية ونادي الجونة السابق، فجر يوم الجمعة الماضية، الأمر الذي حسمته وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدره مركز الإعلام الأمني تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ونفت الوزارة صحة ما تناولته عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص برئيس نادي الجونة السابق، والذي أسفر عن وفاته.
خالد بشارة (1)

مصرع الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع بالدائري

لقي رجل الأعمال خالد بشارة مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث مروع أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة ميدان الرماية بنطاق محافظة الجيزة، إذ فارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إذ فشلت مساعي الأطباء في إنقاذه وإبقائه على الحياة، رغم أن قائدي السيارات أسرعوا بنقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكن فشلت مساعيهم. قوة أمنية ترافقها سيارات الإغاثة المنتشرة عبر الطريق انتقلوا إلى محل الحادث.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
الطقس-السيئ يضرب القليوبية-والمحافظ يعلن-الطوارئ (5)

المرور تحذر من 6 أخطاء قاتلة أثناء القيادة

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط للرياح يصل لحد العاصفة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم الجمعة المقبل 10 يناير، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي لتقديم إرشادات "روشتة" للقيادة الآمنة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]