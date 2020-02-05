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«الداخلية» تطالب المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المطلب جاء "استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق".
وأضاف البيان: "تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص".وتابع: "وتهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى السيارات، التى تحمل لوحات معدنية قديمة
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وزير التعليم عن نتيجة الثاني الثانوي: «مفيش حد ساقط»

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وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
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لمدة 3 أيام.. غلق شارع الهرم جزئيا بسبب خط المترو الرابع

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