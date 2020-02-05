«الداخلية» تطالب المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
الملصق الإلكتروني
طالبت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور، لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، تمهيدا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المطلب جاء "استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق".
وأضاف البيان: "تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص".وتابع: "وتهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى السيارات، التى تحمل لوحات معدنية قديمة
وأضاف البيان: "تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص".
وتابع: "وتهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى السيارات، التى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام)، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادى الجديد، أسيوط، أسوان، بنى سويف، القليوبية، دمياط، الأقصر)".
وأهابت الوزارة أيضا، بالمواطنين من مالكى الدراجات النارية التى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط)، بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام)، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان).
وأوضحت وزارة الداخلية، المطالب تأتى تمهيدا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى، مما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.