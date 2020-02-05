تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٤ م

المصري - بيراميدز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.

وكان المصري قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط خلف بيراميدز المتصدر. وجاءت القرعة كالتالي: زاناكو (زامبيا) × بيراميدز (مصر) النصر (ليبيا) × حسنية أغادير (المغرب) المصري (مصر) × نهضة بركان (المغرب) حوريا كوناكري

وكان المصري قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط خلف بيراميدز المتصدر.



وجاءت القرعة كالتالي:



زاناكو (زامبيا) × بيراميدز (مصر)



النصر (ليبيا) × حسنية أغادير (المغرب)



المصري (مصر) × نهضة بركان (المغرب)



حوريا كوناكري (غينيا) × انيمبا (نيجيريا)



الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو سيواجه الفائز من حوريا وانيمبا. والمتأهل من المباراة الأولى سيلعب عودة نصف النهائي على ملعبه.



ويلاقي الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان الفائز من النصر وحسنية أغادير. والفائز من المباراة الثانية سيلعب عودة نصف النهائي على ملعبه.