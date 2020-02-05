رياضة

تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٤ م
المصري - بيراميدز
المصري - بيراميدز
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
وكان المصري قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 5 نقاط خلف بيراميدز المتصدر. وجاءت القرعة كالتالي: زاناكو (زامبيا) × بيراميدز (مصر) النصر (ليبيا) × حسنية أغادير (المغرب) المصري (مصر) × نهضة بركان (المغرب) حوريا كوناكري
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الزمالك- وزيسكو‎ (5)

الزمالك يتخطى حرس الحدود في الدوري بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا سهلا على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم الزمالك في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها محمود علاء وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 26 ليحصد الزمالك 3 نقاط غالية في مشواره ببطولة الدوري حيث ارتفع رصيده إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.
الاهلي-والهلال-السوداني (4)

مواجهة ثأرية للأهلي.. والزمالك يواجه حامل اللقب

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (2)

طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
بيراميدز- والمصري‎ (6)

بيراميدز يكرر فوزه على المصري في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ايريك تراوري سجل هدف التقدم، وأضاف عماد دونجا الهدف الثاني. بيراميدز رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الأولى، في المقابل تجمد رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.
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