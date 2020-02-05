مواجهة ثأرية للأهلي.. والزمالك يواجه حامل اللقب

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

الأهلي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.

وجاءت القرعة كالتالي: الأهلي (مصر) × صن داونز (جنوب إفريقيا) الرجاء (المغرب) × مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) الزمالك (مصر) × الترجي (تونس) الوداد (المغرب) × النجم (تونس) وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وبفارق

وجاءت القرعة كالتالي:



الأهلي (مصر) × صن داونز (جنوب إفريقيا)



الرجاء (المغرب) × مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)



الزمالك (مصر) × الترجي (تونس)



الوداد (المغرب) × النجم (تونس)



وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حل في المرتبة الثانية في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف النجم الساحلي المتصدر، فيما تأهل الزمالك بعدما حل في المرتبة ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما تصدر مازيمبي المجموعة برصيد 14 نقطة.



الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز يلاقي الفائز من الوداد المغربي والنجم الساحلي، فيما يلعب الفائز من الزمالك والترجي مع الفائز من مازيمبي والرجاء.