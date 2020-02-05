مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: سيلعبون من أجل الثأر

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

مدرب صن داونز

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي يسعى للثأر من فريقه، بعد الهزيمة التي تعرض لها الأخير في لقاء الموسم الماضي، الذي أقيم ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتعرض الأهلي لخسارة قاسية، أمام نظيره صن داونز، بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي لقاء الإياب فاز الأحمر بهدف نظيف. وتحدث مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، قائلًا:"مواجهة الأهلي صعبة للغاية، هم سيلعبون من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي في الدور ذاته".

واختتم، قائلًا:"نعرف الأهلي جيدًا هو أكبر فريق في القارة ونادي القرن ولديه مدرب كبير ولاعبين كبار، كنا مرشحين للعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الأهلي والقرعة أوقعتنا مع الأهلي وسنبدأ للتحضير للمواجهة بداية اليوم لأنها تحتاج لتحضير كبير جدا". وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن

واختتم، قائلًا:"نعرف الأهلي جيدًا هو أكبر فريق في القارة ونادي القرن ولديه مدرب كبير ولاعبين كبار، كنا مرشحين للعب ضد الزمالك أو الرجاء أو الأهلي والقرعة أوقعتنا مع الأهلي وسنبدأ للتحضير للمواجهة بداية اليوم لأنها تحتاج لتحضير كبير جدا".



وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة.



ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.