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أسامة خليل يكتب: أرجوكم.. لا تظلموا الخطيب

أسامة خليل
بقلم: أسامة خليل
ناقد رياضي
٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
الخطيب
الخطيب
لم تدهشني أو تستوقفني الزوبعة التي أثارتها جماهير الأهلي، والهجوم على الكابتن محمود الخطيب، واتهامه بالتفريط في حق الأهلي بسبب بيانه الأخير الذي أعلن فيه تراجعه عن تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي (الكاف) ضد الأحداث التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام فريق الهلال السوداني، وتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للسلطات السودانية على حمايتها لأعضاء البعثة (وهو شكر في محله).
  ولم أنزعج من تحليلات الجماهير التي خرجت تؤكد أن الخطيب أجبر على هذا البيان، وأنه أملي عليه من جهة مسئولة؛ حفاظًا على العلاقات المصرية السودانية في هذه الفترة الحساسة، وهو كلام ساذج يقحم الخاص في العام، والسياسي في الرياضي، والشخصي في الجماعي، فالثابت أن علاقتنا مع السودان أكبر من أن تهز (شعرة)
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عمان مسقط

قراءة في ما وراء المشهد العماني الراهن

(1) من حقنا القومي.. أن نفرح بكل تجربة عربية تضيف وتضفي. ومن حقنا العربي.. أن نفرح ونعتز، في زمن عز فيه الاعتزاز، وصار الاهتزاز الحضاري عنوانًا كبيرًا في جريدة وجودنا، ومقالا مطولا في صحيفة تواجدنا، وكفانا التوهان في عصر الاستعارة. ومن حقنا الإنساني.. أن نفرح بصوت الذات، وأن نطرح سوط جلد هذه الذات، وأن نفسح الطريق لكل من يحلق بالرؤية، ويحدق بالرؤيا بين المعنى والمبنى، ويحقق بين الماضي والآنـي والآتـي.
الخطيب

كابتن الخطيب: ارفع راسك إنت أهلاوي.. ومصر أولى من تركي بعلاجك في أمريكا

اليوم لا أريد أن أنتقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على انكساره وانهزامه وضعفه وعجزه أمام تركي آل الشيخ، أو ألوم مجلس إدارته على خنوعه وهوانه واستكانته وانبطاحه أمام رغبات الرجل وشطحاته وطلباته وأوامره.
شحرور

ورحل المفكر الذي هز عروش المتاجرين بالدين

كلما رحل عالم، أجد نفسي في حالة من الوجد العميق، وتتغشى القلب موجة من الشجن، فموت العلماء مصيبة عظيمة، وحادث جلل، لما لهم من الأثر البليغ، يُعرف بهم النور من الظلمات، والحق من الباطل، والحلال من الحرام، والضار من النافع، علميا وعمليا ودنيويا وأخرويا.
كتابات-وخواطر (1)

لأنكم.. الناس أيها الشعراء!

ماذا يفيد الشعر في عصر التكنولوجيا، بل ماذا يعني وجود الكلمة الشعرية في عصر الصورة بثقافتها الرائعة والمروعة، وقد أصبحت العواطف الإنسانية مهدرة تحت سنابك من لا عاطفة تنبض لديه، ولا يتململ قلبه ولا يخفق؟ وماذا يقول الشعراء والكمبيوتر قد صار قادرًا على تأليف الشعر، وممارسة الحب والزواج، شأنه في ذلك شأن أشياء كثيرة ومرعبة يؤلفها؟
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الخطيب

كابتن الخطيب: ارفع راسك إنت أهلاوي.. ومصر أولى من تركي بعلاجك في أمريكا

اليوم لا أريد أن أنتقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على انكساره وانهزامه وضعفه وعجزه أمام تركي آل الشيخ، أو ألوم مجلس إدارته على خنوعه وهوانه واستكانته وانبطاحه أمام رغبات الرجل وشطحاته وطلباته وأوامره.
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