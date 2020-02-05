تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

الزمالك

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.

تاريخ مواجهة الفريقين واجه الزمالك نظيره الترجي التونسي 6 مرات من قبل، حقق الفوز مرتين وتعادل في ثلاث مرات، وتعرض للخسارة مرة. أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 1994 في نهائي البطولة، تعادلا في مصر، سلبيًا، وحقق فريق الترجي الفوز في لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتوج باللقب وقتها. ثاني المواجهات،