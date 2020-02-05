رياضة

الزمالك يتخطى حرس الحدود في الدوري بثنائية

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م
الزمالك
الزمالك
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا سهلا على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم الزمالك في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها محمود علاء وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 26 ليحصد الزمالك 3 نقاط غالية في مشواره ببطولة الدوري حيث ارتفع رصيده إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.
الزمالك بدأ اللقاء بضغط مبكر وسيطر على الملعب واستطاع أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 10 بعد دفع أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء وسددها محمود علاء بنجاح بعد الهدف استمر الضغط الأبيض في المقابل فشل لاعبو الحرس في إيقاف خطورة أشرف بن شرقي أحمد زيزو ومحمد أوناجم وشكل الثلاثي مصدر خطورة على دفاع الحدود
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الاهلي-والهلال-السوداني (4)

مواجهة ثأرية للأهلي.. والزمالك يواجه حامل اللقب

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.
بيراميدز- والمصري‎ (2)

تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
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الأهلي - أسوان (5)

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
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