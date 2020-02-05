الزمالك يتخطى حرس الحدود في الدوري بثنائية

٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا سهلا على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم الزمالك في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها محمود علاء وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 26 ليحصد الزمالك 3 نقاط غالية في مشواره ببطولة الدوري حيث ارتفع رصيده إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.

الزمالك بدأ اللقاء بضغط مبكر وسيطر على الملعب واستطاع أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 10 بعد دفع أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء وسددها محمود علاء بنجاح بعد الهدف استمر الضغط الأبيض في المقابل فشل لاعبو الحرس في إيقاف خطورة أشرف بن شرقي أحمد زيزو ومحمد أوناجم وشكل الثلاثي مصدر خطورة على دفاع الحدود