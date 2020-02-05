رياضة

التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م
الأهلي
الأهلي
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.
تاريخ مواجهة الفريقين أول لقاء جمع بين الفريقين كان في نسخة 2001 في نهائي البطولة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا، وحقق الأهلي الفوز في لقاء الإياب الذي أقيم في مصر بثلاثية نظيفة، وتوج باللقب. ثاني المواجهات كانت في نسخة 2007، تعادل الفريقين بمباراة الذهاب التي في
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الزمالك يتخطى حرس الحدود في الدوري بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا سهلا على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز، تقدم الزمالك في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها محمود علاء وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 26 ليحصد الزمالك 3 نقاط غالية في مشواره ببطولة الدوري حيث ارتفع رصيده إلى 28 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.
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تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.
بيتسو- موسيماني -مدرب- صن- داونز

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: سيلعبون من أجل الثأر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي يسعى للثأر من فريقه، بعد الهزيمة التي تعرض لها الأخير في لقاء الموسم الماضي، الذي أقيم ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتعرض الأهلي لخسارة قاسية، أمام نظيره صن داونز، بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي لقاء الإياب فاز الأحمر بهدف نظيف. وتحدث مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، قائلًا:"مواجهة الأهلي صعبة للغاية، هم سيلعبون من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي في الدور ذاته".
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الزمالك- وطنطا (4)

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.
بيتسو- موسيماني -مدرب- صن- داونز

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: سيلعبون من أجل الثأر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي يسعى للثأر من فريقه، بعد الهزيمة التي تعرض لها الأخير في لقاء الموسم الماضي، الذي أقيم ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتعرض الأهلي لخسارة قاسية، أمام نظيره صن داونز، بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي لقاء الإياب فاز الأحمر بهدف نظيف. وتحدث مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، قائلًا:"مواجهة الأهلي صعبة للغاية، هم سيلعبون من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي في الدور ذاته".
الاهلي-والهلال-السوداني (4)

مواجهة ثأرية للأهلي.. والزمالك يواجه حامل اللقب

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
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