التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م

الأهلي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.

تاريخ مواجهة الفريقين أول لقاء جمع بين الفريقين كان في نسخة 2001 في نهائي البطولة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا، وحقق الأهلي الفوز في لقاء الإياب الذي أقيم في مصر بثلاثية نظيفة، وتوج باللقب. ثاني المواجهات كانت في نسخة 2007، تعادل الفريقين بمباراة الذهاب التي في