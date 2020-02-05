مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

تحرير:محمد فتحي ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ م

مصطفى مدبولي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة الطرق المحلية يشمل 12 محافظة بإجمالي تكلفة مالية 2 مليار جنيه، متابعًا: «محافظات الصعيد حصلت على 51% من ميزانية الخطة الاستثمارية أي نصيب الأسد».ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية