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مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

تحرير:محمد فتحي ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة الطرق المحلية يشمل 12 محافظة بإجمالي تكلفة مالية 2 مليار جنيه، متابعًا: «محافظات الصعيد حصلت على 51% من ميزانية الخطة الاستثمارية أي نصيب الأسد».ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية
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المؤتمر -الصحفي- لوزير-التعليم (1)

وزير التعليم عن نتيجة الثاني الثانوي: «مفيش حد ساقط»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحًا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، موضحًا أن دفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدًّا؛ لأنهم بدؤوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفًا -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة- أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب؛ لأنهم مروا به العام الماضي في امتحانات مايو بالصف الأول الثانوي.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

الإياتا: 2019 أسوأ عام على الشحن الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» بيانات عام 2019 كاملة عن أسواق الشحن الجوي العالمية، التي أظهرت انخفاض الطلب، بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2018، بينما ارتفعت السعة «AFTK» بنسبة 2.1% ، وتعد هذه هي السنة الأولى من انخفاض أحجام الشحن منذ عام 2012، كما تمثل أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 عندما تقلصت أسواق الشحن الجوي بنسبة 9.7 %. ووفقا لأرقام الإياتا، ففي شهر ديسمبر، تقلصت أحجام الشحن بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في حين ارتفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 2.8 %.
طارق- شوقي

وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي هذا التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف بإحداث نقلة حقيقة في جودة الطرق والنظافة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة الإنجاز في القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة في القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التي تحظى بمكانة عالمية.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: السبت إجازة للعاملين بالحكومة بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

10 شركات جديدة تطلب الاستثمار في السوق المصرية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، التي عرضت خلال الاجتماع ما تم من إجراءات لمتابعة توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، وما أثاره المستثمرون خلال الاجتماع من طلبات ومقترحات من شأنها تيسير إجراءات الاستثمار، وإزالة عدد من المعوقات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية.
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