إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل

تحرير:وكالات ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ م

إطلاق قذائف على تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، فقًا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم».ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من