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بدء التصويت على عزل «ترامب» في مجلس الشيوخ الأمريكي

تحرير:وكالات ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م
ترامب
ترامب
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته للتصويت النهائي على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من المنصب، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين، وفقًا لسكاي نيوز.ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول: «استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين»، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا».ومن
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فيروس-كورونا (3)

الولايات المتحدة تُجلي 550 مواطنًا من ووهان الصينية

أعلن مسؤول أمريكي أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطنا أمريكياً ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
ترامب

ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وندد الرئيس الأمريكي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، بما وصفه "جنون اليسار الراديكالي"، قائلا ، أمام حشد في ولاية أيوا "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم". وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
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إطلاق-صواريخ-تجاه-تل-أبيب

بعد صفقة القرن.. إطلاق أول صواريخ من غزة على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد الإعلان عن مشروع أمريكي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون، إذ قال الجيش في بيان له: «قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل»، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته العربية. ? كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كشف، أمس الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل «بدولتين».
عريقات

صائب عريقات: العالم يلتف حول فلسطين ويرفض خطة ترامب

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن خطة السلام الأمريكية التي جرى تقديمها، أمس الثلاثاء، مطابقة تماما لما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الجانب الفلسطيني، في سنة 2012، مضيفًا أن خطة الإدارة الأمريكية لم تضف شيئا إلى عرض نتنياهو وخطة مجلس المستوطنات الإسرائيلي، قائلًا: «إن مستشار ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوث واشنطن السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لم يضيفوا حرفا ولا فاصلة».
ترامب

ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
الجيش-الأمريكي

34 فردا وارتجاجات.. أمريكا تكشف إصابات جنودها في الضربة الإيرانية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لأول مرة عن إحصائية تفصيلية تفيد إصابة عدد من جنودها في العراق، أثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتي عين السد بمحافظة الأنبار في 8 يناير الماضي، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إذ أوضح المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في تصريحات للصحفيين، أن 34 عسكريا أصيبوا بارتجاج في المخ جراء الهجوم، مشيرا إلى 8 منهم نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا قبل استئناف رحلتهم إلى الولايات المتحدة، بحسب سكاي نيوز.
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