بدء التصويت على عزل «ترامب» في مجلس الشيوخ الأمريكي

تحرير:وكالات ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م

ترامب

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته للتصويت النهائي على التهمتين الموجهتين إلى الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله من المنصب، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق وافق مجلس النواب الأمريكي، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعدادا لبدء المحاكمة عزله، إذ حظي القرار بتأييد 228 نائبا وعارضه 193 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

في غضون ذلك، رجح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين، وفقًا لسكاي نيوز.ونقلت «فرانس برس» عن المسؤول: «استبعد جدا أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين»، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا».ومن