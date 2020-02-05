مقتل شخص وإصابة 157 أخرين في تحطم طائرة بإسطنبول

تحرير:وكالات ٠٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ م

تحطم الطائرة

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مقتل شخص وإصابة 157 آخرين جراء تحطم طائرة ركاب في مطار «صبيحة غوكشن» باسطنبول، خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، مضيفًا أن الراكب الضحية هو مواطن تركي. وسبق أن أعلن وزير المواصلات التركي، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.