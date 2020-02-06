قمة نارية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص

الأهلي - بيراميدز

يحل الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.

ويرغب الأهلي أيضا في كسر عقدة بيراميدز المستمرة منذ العام الماضي حيث فشل المارد الأحمر في الفوز على الفريق الازرق ثلاثة مباريات متتالية مبارتين في الدوري واخرى في بطولة الكأس.على الجانب الأخر يدخل فريق بيراميدز هذه المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث

ويرغب الأهلي أيضا في كسر عقدة بيراميدز المستمرة منذ العام الماضي حيث فشل المارد الأحمر في الفوز على الفريق الازرق ثلاثة مباريات متتالية مبارتين في الدوري واخرى في بطولة الكأس.



على الجانب الأخر يدخل فريق بيراميدز هذه المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله نادي الزمالك.



ويغيب عن بيراميدز القائد عبد الله السعيد بسبب الايقاف بعد تلقيه الانذار الثالث في المباراة الماضية أمام نادي مصر، كما يغيب رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء عن اللقاء بسبب عدم الجاهزية.

