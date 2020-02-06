تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز
٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص
الأهلي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين.
ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع:- حراسة المرمى: محمد الشناوي.- خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجايي.- خط الهجوم: مروان محسن.ويرغب الأهلي أيضا في كسر عقدة بيراميدز المستمرة منذ العام الماضي حيث
وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجايي.
- خط الهجوم: مروان محسن.
ويرغب الأهلي أيضا في كسر عقدة بيراميدز المستمرة منذ العام الماضي حيث فشل المارد الأحمر في الفوز على الفريق الازرق ثلاثة مباريات متتالية مبارتين في الدوري واخرى في بطولة الكأس.
ويغيب عن بيراميدز القائد عبد الله السعيد بسبب الايقاف بعد تلقيه الانذار الثالث في المباراة الماضية أمام نادي مصر، كما يغيب رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء عن اللقاء بسبب عدم الجاهزية.