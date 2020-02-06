تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص

الأهلي

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع:- حراسة المرمى: محمد الشناوي.- خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجايي.- خط الهجوم: مروان محسن.ويرغب الأهلي أيضا في كسر عقدة بيراميدز المستمرة منذ العام الماضي حيث