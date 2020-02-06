أنطوي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ ص

بيراميدز

استقر الكرواتي أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. ويدخل بيراميدز المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله الزمالك.

ومن المنتظر أن يعتمد أنتي شاشيتش، على تشكيلة تضم كلاً من:-- حراسة المرمى: المهدي سليمان.- خط الدفاع: علي جبر، أحمد أيمن منصور، رجب بكار ومحمد حمدي.- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، أحمد توفيق وإسلام عيسى.- خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.ويرغب الأهلي في كسر عقدة بيراميدز المستمرة منذ العام الماضي