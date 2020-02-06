توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

البنك المركزي المصري

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2-3% هذا العام. وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة يوم 20 فبراير الجاري. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

من ناحية أخري، خفض بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» في تقريره السنوي، توقعاته لمعدلات التضخم إلى 7 و7.64% خلال العامين الماليين 2019-2020، 2020-2021 على الترتيب.وتوقع البنك أيضا، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 5.8% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، مقابل 5.4% في 2018-2019.كما رجح البنك، أن تقفز