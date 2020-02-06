مقتل 13 حوثيا وإصابة 55 في محاولات تسلل بالحديدة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

الحوثيون - صورة أرشيفية

قُتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي (الحديدة). وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة، مؤكدة أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفة أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.

وفي نفس السياق، كبدت القوات اليمنية المشتركة، ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتمكنت من أسر قيادي حوثي بارز في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة. وشهدت جبهات الساحل الغربي تصعيدا خطيرا من قبل الميليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية، انتهى بالفشل، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.وذكر