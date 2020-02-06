ساسي: لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

فرجاني ساسي

أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي ورئيسه، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون وجهته المقبلة أكبر وأفضل، وذلك حسبما أفاد في حوار مصور مع المدون التونسي (مالك الكورة) للحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمستقبله مع الزمالك. ويلعب الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة، وحصل فرجاني ساسي على راحة سلبية بإذن من الجهاز الفني للزمالك يقضيها في بلاده تونس، وأجرى فرجاني الحوار خلال فترة إجازته.

وقال ساسي: "جماهير الزمالك تحبني كثيرا فكيف لي أن أهرب من هذا النادي وأنا أشاهد مشجعيه وهو يهتفون باسمي حتى في مباريات منتخب تونس خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، والجماهير كانت حريصة على حضور مباريات منتخب تونس لتشجيعي، وعندما خسرنا كانوا يشعرون بالحزن معي، فكيف أن أهرب وأترك هذا النادي".وتابع:

وقال ساسي: "جماهير الزمالك تحبني كثيرا فكيف لي أن أهرب من هذا النادي وأنا أشاهد مشجعيه وهو يهتفون باسمي حتى في مباريات منتخب تونس خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، والجماهير كانت حريصة على حضور مباريات منتخب تونس لتشجيعي، وعندما خسرنا كانوا يشعرون بالحزن معي، فكيف أن أهرب وأترك هذا النادي".



وتابع: "ما حدث أن في هذه الفترة رحل حمدي النقاز عن الزمالك وكنت حصلت على إجازة وسافرت إلى تونس، لذلك بعض التقارير الصحفية ربطت بين سفري إلى تونس ورحيل النقاز عن القلعة البيضاء، واتهموني بالهروب عن الزمالك".



وشدد ساسي: "اتهموني ظلما بالهروب من الزمالك رغم أنني قابلت حبا شديدا من الجماهير البيضاء لم أجده في أي مكان آخر، ولن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه ويجب أن تكون وجهتي المقبلة أكبر وأفضل، ولكن إذا لم يوافق النادي سوف أستمر معه".

