رياضة

ساسي: لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي ورئيسه، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون وجهته المقبلة أكبر وأفضل، وذلك حسبما أفاد في حوار مصور مع المدون التونسي (مالك الكورة) للحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمستقبله مع الزمالك. ويلعب الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة، وحصل فرجاني ساسي على راحة سلبية بإذن من الجهاز الفني للزمالك يقضيها في بلاده تونس، وأجرى فرجاني الحوار خلال فترة إجازته.
وقال ساسي: "جماهير الزمالك تحبني كثيرا فكيف لي أن أهرب من هذا النادي وأنا أشاهد مشجعيه وهو يهتفون باسمي حتى في مباريات منتخب تونس خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر، والجماهير كانت حريصة على حضور مباريات منتخب تونس لتشجيعي، وعندما خسرنا كانوا يشعرون بالحزن معي، فكيف أن أهرب وأترك هذا النادي".وتابع:
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بيراميدز-وادي دجلة (1)

أنطوي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

استقر الكرواتي أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. ويدخل بيراميدز المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله الزمالك.
الاهلي-والمقاولون العرب (2)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
عبد-السعيد-بيراميدز (1)

قمة نارية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
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باتريس كارتيرون

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
باتريس كارتيرون

أمير مرتضى: إعارة اللاعبين تأتي بالتنسيق مع كارتيرون

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، كواليس موافقة مجلس الإدارة على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأندية أخرى، مؤكدًا أنه تتم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون. وكان الزمالك أعار كلا من حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان، وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغار في السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم وتأهيل عبد الله جمعة

انتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، وجاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، علمًا بأنه سيغيب عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي، والمقرر له بعد غدا الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف. وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران، على الرغم من غيابهما عن لقاء المصري بسبب الإيقاف، كما خصص الجهاز الفني فقره تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران.
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