أستراليا: هدنة من الحرائق.. واستعدادات للإعصار

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

حرائق الغابات - صورة أرشيفية

أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات، اليوم الخميس، بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية، لكنها كانت مشوبة بخطر آخر، إذ تشير التوقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غربي البلاد، مطلع الأسبوع. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة في ولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية، ومن السيول في أكثر من 20 منطقة في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد بدء هطول أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر لعدة أيام، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وقال مايك فونيل من هيئة الأرصاد الجوية لهيئة الإذاعة الأسترالية: "نتوقع أن تصل الأمطار الغزيرة إلى الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز ثم تسير ببطء نحو الجنوب". ومن المنتظر أن يتحول منخفض مداري قبالة ساحل كمبرلي في ولاية غرب أستراليا إلى إعصار من الفئة الثالثة، يمكن أن يضرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج