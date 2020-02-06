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أستراليا: هدنة من الحرائق.. واستعدادات للإعصار

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات، اليوم الخميس، بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية، لكنها كانت مشوبة بخطر آخر، إذ تشير التوقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غربي البلاد، مطلع الأسبوع. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة في ولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية، ومن السيول في أكثر من 20 منطقة في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد بدء هطول أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر لعدة أيام، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
وقال مايك فونيل من هيئة الأرصاد الجوية لهيئة الإذاعة الأسترالية: "نتوقع أن تصل الأمطار الغزيرة إلى الساحل الشمالي الشرقي لنيو ساوث ويلز ثم تسير ببطء نحو الجنوب". ومن المنتظر أن يتحول منخفض مداري قبالة ساحل كمبرلي في ولاية غرب أستراليا إلى إعصار من الفئة الثالثة، يمكن أن يضرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج
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سكتة قلبية تنهي حياة طبيب كافح كورونا 10 أيام متواصلة

توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية، بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة المحلية. وكان مسؤولا عن إجراء اختبار درجة حرارة السائقين والركاب على طريق سريع، وعمل دون توقف منذ 25 يناير الماضي. وقالت حكومة مدينة هنغيانغ، إن سونغ، وهو مواطن من بلدة كايون في مقاطعة هنغشان، توفي بعد عودته إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.
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65 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

قالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن أول من أمس الإثنين، وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3 آلاف و887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و324 إصابة.
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وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
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طقس-بارد (1)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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استقالة وزيرة أسترالية على خلفية فضيحة منح رياضية

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نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: السيسي مهتم بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج، من خلال إحياء عدد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين، والتواصل معهم. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، بوفد شباب أبناء المصريين بأستراليا والذى يضم 42 شابا وفتاة، خلال زيارتهم لأسوان ضمن برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء أشرف عطية محافظ أسوان.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
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