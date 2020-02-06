سكتة قلبية تنهي حياة طبيب كافح كورونا 10 أيام متواصلة

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

فيروس كورونا - صورة أرشيفية

توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية، بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة المحلية. وكان مسؤولا عن إجراء اختبار درجة حرارة السائقين والركاب على طريق سريع، وعمل دون توقف منذ 25 يناير الماضي. وقالت حكومة مدينة هنغيانغ، إن سونغ، وهو مواطن من بلدة كايون في مقاطعة هنغشان، توفي بعد عودته إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.

وأشارت إلى أنه تحمل أيضا مسؤولية توزيع المستلزمات الطبية لعيادة ماجى. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية الأطباء كأبطال وطنيين، لعملهم ليلا ونهارا في مواجهة الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وقتل حتى الآن 493 على الأقل.وتسبب العمل دون انقطاع لبعض الأطباء بانهيار عصبي ودخولهم في حالات هستيرية،