الصين تواجه فيروس كورونا بـ«الروبوتات»

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية "5G"، بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل في مختلف المناطق الصينية. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم. كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس.

وكل روبوت مزود بـ5 كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء. وما إن بدأ انتشار المرض في الصين، بدأت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في كثير من الأحيان بنشر مقتطفات من القانون الجنائي للبلاد فيما يتعلق بعقوبات الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي في وقت كانت السلطات تحاول فيه احتواء انتشار