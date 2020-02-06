100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

بيل جيتس - صورة أرشيفية

أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن عزمه التبرع بـ100 مليون دولار، لمكافحة فيروس «كورونا». جاء ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إطلاق برنامج لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم». وقال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء: «اليوم نطلق استراتيجية للاستعداد والاستجابة بهدف مساعدة الدول في منع انتشار المرض واكتشافه وتشخيصه.. نحتاج إلى 675 مليون دولار لتنفيذ هذا المخطط»، موضحا أن المنظمة تساعد الدول في التصدي لانتشار فيروس «كورونا».

وأشار أدهانوم إلى أنه سيتم إرسال 250 ألف اختبار لـ70 مخبرا في مختلف مناطق العالم، بهدف الكشف عن الإصابة بهذا المرض، كما سيتم إرسال نصف مليون كمامة للوقاية من الفيروس، و350 ألف زوج من القفازات و40 ألف جهاز تنفس.من ناحية أخرى، أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية