تغطية جميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي خلال 2033

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول علي خدمات صحية بجودة عالية.

جاء ذلك خلال لقائه مع بعثة البنك الدولي برئاسة الدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولى، ومارينا ويس مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.وأوضح معيط، أن الحكومة تحرص علي تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وغيره من المؤسسات العالمية فى مختلف